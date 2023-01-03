Донецк, 3 января, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили 11 снарядов калибра 155 мм по населенному пункту Макеевка Донецкой Народной Республики. Об этом 3 января сообщат пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Так, в 10:57 по н. п. Ласточкино — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район) было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Еще пять снарядов калибра 155 мм по этому направлению было выпущено в 11:12.

Согласно данным на 3 января, киевские боевики нанесли 70 ударов за сутки по ДНР.

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