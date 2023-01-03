Москва, 3 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Россия и Туркменистан уделяют особое внимание реализации совместных проектов в промышленности, энергетике и транспорте. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении, направленном спикеру верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Нового года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Текст опубликован туркменским изданием «Нейтральный Туркменистан».

«Хотел бы выразить удовлетворение положительной динамикой сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Особое внимание уделяется реализации совместных проектов в промышленности, энергетике и транспортной инфраструктуре», — сказано в поздравлении Мишустина.

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Он также выразил надежду, что 2023 год «позволит вывести практическое взаимодействие на новый, более высокий уровень».

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что 2022 год подтвердил прочность союза Москвы и Ашхабада. Он также отметил, что сотрудничество между РФ и Туркменистаном в ближайшее время будет играть важную роль в решении международных и региональных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе своего новогоднего поздравления отметил, что граждане РФ способны противостоять любым угрозам и вызовам.