Лондон, 3 января, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Членов британской королевской семьи измучил «поток откровений» от принца Гарри и его супруги Меган Маркл, рассказали источники в Букингемском дворце. Об этом сообщает 3 января Daily Mail.

Mark Jones Принц Гарри и Меган Маркл

«Королевская семья «полностью измотана потоком дезинформации» от герцога и герцогини Сассекских», — отмечает издание.

Комментарии источников стали откликом на рекламную кампанию мемуаров принца Гарри, которые должны выйти на следующей неделе. В недавнем интервью герцог Сассекский заявил, что хотел бы восстановить отношения с отцом и братом, но королевская семья «не проявила абсолютно никакой готовности к примирению».

Один из источников рассказал изданию Mirror, что повторяющиеся нападки Гарри весьма утомительны. Ему прекрасно известно, что в королевской семье вряд ли поддержат «словесную битву».

Другой источник назвал «полной чепухой» слова Гарри о нежелании семьи идти на примирение.

Эксперт по королевской семье Ричард Фицуильямс полагает, что заявления герцога и герцогини Сассекских не помогают разрушенным отношениям, а лишь усугубляют ситуацию и напоминают отчаянный «рекламный трюк».

По его словам, поклонники могут поддержать Гарри и Меган, но придёт время, когда «даже СМИ устанут от разоблачений».

В Букингемском дворце не комментируют фрагменты интервью, которое Гарри дал телеканалам ITV и CBS. Как сообщало ИА REGNUM, интервью с принцем Гарри выйдет в эфир 8 января, за два дня до выхода его книги «Запасной».

Читайте также: Британский король Карл III изгнал принца Эндрю из Букингемского дворца