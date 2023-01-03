Екатеринбург, 3 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли два человека, сообщает 3 января региональная Госавтоинспекция.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, в ночь на 3 января на 319-м километре трассы Пермь — Екатеринбург водитель автомобиля «Лада-Ларгус», двигаясь в сторону Перми, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Renault Duster.

«В результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «Лада» — пятилетний мальчик и 22-летняя девушка», — говорится в сообщении.

Травмы также получили оба водителя и четыре пассажира автомобиля «Лада».

В ведомстве уточнили, что водитель «Лады» подал объявление о совместных поездках на известном интернет-сервисе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье произошло столкновение электропоезда с легковым автомобилем. По предварительной информации, ЧП произошло на переезде между станциями Ивантеевка и Детская. В результате аварии погибли два человека.

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