Москва, 3 января, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Минпромторг России рассчитывает, что в 2023 году в стране увеличится объем продаж новых автомобилей всех сегментов. Об этом 3 января заявил вице-премьер — глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Lada.ru Производство автомобилей на АвтоВАЗе

По его словам, с учетом роста и восстановления рынка в России в текущем году объем продаж новых автомобилей может увеличиться до одного миллиона автотранспортных средств.

Мантуров также заявил, что рассчитывает то, что в 2023 году все автопредприятия в стране окончательно определятся с работой на рынке России на фоне санкций и решат — уходить, оставаться либо передавать свои активы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Минпромторг РФ прогнозирует увеличение производства автомобилей в 2023 году.

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