Анкара, 3 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В 2022 году инфляция в Турции составила 64,27%. Об этом 3 января сообщил Институт статистики страны.

ИА REGNUM Инфляция

Наибольший рост цен по итогам 2022 года зафиксирован в сфере жилой недвижимости (79,83%), безалкогольных напитков и продовольствия (77,87%).

Кроме того, стоимость обслуживания в гостиницах и ресторанах увеличилась на 68,48%, медицинское обслуживание стало дороже на 66,6%. Алкогольные напитки и табак подорожали на 65,11%. Минимальное значение — в сфере готовой одежды и обуви — 25,87%.

Отмечается, что в декабре 2022 года рост цен замедлился и составил 1,18%. Это минимальный показатель за последние девять месяцев.

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