Пекин, 3 января, 2023, 11:19 — ИА Регнум. В текущем году Пекин и Москва будут укреплять двусторонние обмены на всех уровнях, чтобы способствовать развитию отношений между странами. Об этом 3 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В новом году обе стороны будут укреплять обмены на всех уровнях, чтобы способствовать постоянному развитию двусторонних отношений», — сказала китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае назвали русский самовар символом семейного уюта.

Читайте также: Русский самовар в Китае назвали мировым символом тепла и уюта