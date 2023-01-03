МИД КНР: Пекин и Москва в 2023 году будут укреплять обмены на всех уровнях
Пекин, 3 января, 2023, 11:19 — ИА Регнум. В текущем году Пекин и Москва будут укреплять двусторонние обмены на всех уровнях, чтобы способствовать развитию отношений между странами. Об этом 3 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Россия и Китай
«В новом году обе стороны будут укреплять обмены на всех уровнях, чтобы способствовать постоянному развитию двусторонних отношений», — сказала китайский дипломат.
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