Москва, 3 января, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в зоне спецоперации на Украине получили в 2022 году около 340 тыс. комплектов экипировки. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Манутров.

Kremlin.ru Денис Мантуров

«340 тыс. комплектов было уже поставлено в прошлом году, в этом году будут поставляться большие объемы в силовые структуры в целом и в частности в вооруженные силы», — сказал Мантуров.

Он также уточнил, что подобная задача стала испытанием для российской промышленности, поскольку было необходимо одномоментно обеспечить российских бойцов качественной экипировкой, полностью соответствовавшей стандартам и требованиям, которые были приняты Министерством обороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ уточнили, что в 2023 году предприятия должны будут производить изделия для проведения спецоперации на Украине по ежемесячным графикам, в 2024 году — поквартально, а в 2025 году планируется возвращение к полугодовым программам.