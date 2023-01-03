Москва, 3 января, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Новые правила доставки пенсий начали действовать в России с 1 января 2023 года. Об этом заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По словам Лебединской, ранее почтальоны только раз в месяц приносили пенсию. Если получателя не было дома, ему нужно было самостоятельно идти на почту либо ждать следующего месяца.

По новым правилам, почтальон должен ещё как минимум дважды прийти к пенсионеру, известив его о визите заранее.

Как сообщало ИА REGNUM, глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты Вадим Виноградов заявил, что создание Социального фонда России, который начал работу с 1 января, призвано упростить назначение выплат и повысить качество обслуживания граждан.