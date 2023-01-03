Москва, 3 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Минпромторг предполагает, что в 2023 году в России увеличится производство автомобилей всех сегментов. Об этом 3 января заявил вице-премьер — глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Lada.ru Предприятие АвтоВАЗ

По его словам, в России в текущем году должны произвести не менее 800 тысяч автомобилей, при том что в 2022 году в стране было произведено порядка 600 тысяч автомашин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что АвтоВАЗу передадут российские активы Nissan.

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