Москва, 3 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. За прошедший год стоимость блюд в ресторанах России выросла в среднем на 20%. Об этом 3 декабря сообщил председатель координационного совета Федерации ресторанов и отельеров России Сергей Миронов.

3dman_eu В ресторане

«Цены на блюда поднялись в среднем на 20%, но у кого-то вообще не поднялись, как, например на фастфудах», — сказал господин Миронов РИА Новости.

По его словам, в ресторанах сети «Мясо&Рыба» цены выросли в среднем на 8%, в сети «Якитория» — на 7%.

По данным Focus Technologies, которые приводит «Коммерсантъ», с января по ноябрь в Москве посещаемость заведений быстрого питания выросла на 3%, а обороты за счет роста среднего чека — на 16%.

Что касается фастфуда, то, по оценкам «Чек Индекс», заведения, работающие в данном сегменте, нарастили число чеков в офлайне и онлайне на 18%, а обороты — на 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость ингредиентов для приготовления салата оливье за последний год для граждан России выросла на 8,5%, до 480 рублей.

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