Мелитополь, 3 января, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Интенсивную подготовку мобилизованных граждан в Запорожской области проводят элитные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

Дарья Драй ИА REGNUM ВДВ России

Так, мобилизованные обучатся тактическому передвижению в парах и тройках, а также штурму помещений и уничтожению бронированной техники.

Как передает РИА Новости, занятия проводят бойцы элитных подразделений ВДВ, получившие боевой опыт в ходе спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ показало кадры подготовки подразделений ВДВ на полигонах в тыловом районе зоны специальной военной операции. На видео десантники отрабатывают выполнение задач на автомобилях и квадроциклах, оснащенных скорострельными гранатомётами АНС-17.

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