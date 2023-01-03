Вашингтон, 3 января, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Американский актёр Джереми Реннер, попавший в реанимацию после несчастного случая во время уборки снега, перенёс первую операцию и нуждается в следующей. Об этом сообщает 3 января Daily Mail.

Gage Skidmore Дже́реми Ли Ре́ннер

51-летний актёр, известный по фильмам о вселенной Marvel, остаётся в больнице из-за «тупой травмы грудной клетки и ортопедических травм». Снегоуборочная машина PistenBully, на которой он работал, переехала ему ногу на ранчо, расположенном на озере Тахо.

Реннер находится в сознании, его состояние тяжёлое, но стабильное. Из-за «обширных травм» ему нужна вторая операция. Отмечается, что путь к выздоровлению будет долгим.

Как сообщало ИА REGNUM, Реннер попал под свой же снегоочиститель 1 января. Из-за травмы ноги он потерял много крови, первую помощь ему оказал сосед-врач. Реннера по воздуху доставили в больницу.

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