Санкт-Петербург, 3 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Подведомственное Министерству промышленности и торговли Российской Федерации федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ» передает компании «АвтоВАЗ» российские активы автоконцерна Nissan. Об этом 3 января заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

M-nissan.ru Завод Nissan. Санкт-Петербург

Он напомнил, что ранее было принято решение Nissan передать акции предприятия «НАМИ», при этом «НАМИ» данные акции передает АвтоВАЗу для запуска производства автомашин Lada в кооперации с иностранными производителями в г. Санкт-Петербурге.

Мантуров также уточнил, что АвтоВАЗу в 2023 году поставлена задача произвести свыше 400 тысяч автомобилей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что японский концерн Nissan продает свои российские активы предприятию «НАМИ» с правом их выкупа в течение шести лет.

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