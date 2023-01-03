Киев, 3 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Подозрения двум российским военачальникам за обстрелы критической инфраструктуры Украины объявила СБУ. Об этом 3 января сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетоносец Ту-95МСМ

Речь идёт о командующем дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Сергее Кобылаше и бывшем командующем Черноморским флотом РФ адмирале Игоре Осипове.

Первому СБУ вменяет обстрелы с ракетоносцев «Ту», а второму — приказы на удары «Калибрами» с 24 февраля по 10 августа.

Добавим, что обвинения СБУ в адрес граждан России, как правило, являются незаконными. Так, например, 2 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, после того как СБУ предъявила обвинения главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.