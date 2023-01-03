МИД РФ: Сеул не стремится сворачивать связи с Москвой
В МИД РФ заявили, что Москва видит стремление Сеула поддерживать двусторонние связи
Москва, 3 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Москва видит стремление Сеула проводить сбалансированный, прагматичный курс в двусторонних отношениях, несмотря на присоединение Южной Кореи к антироссийским санкциям. Об этом 3 января заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Российский дипломат напомнил, что руководство азиатской страны было вынуждено присоединиться к санкциям против России из-за давления со стороны Вашингтона.
«Вместе с тем видим и стремление проводить сбалансированный, прагматичный курс на российском направлении, не допустить резкого сворачивания связей с Россией, найти способы минимизации ущерба от западных рестрикций для двустороннего сотрудничества», — отметил Руденко в интервью ТАСС.
Замглавы МИД РФ рассказал, что в нынешней, быстро меняющейся международной обстановке Россия заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений как с КНДР, так и с Южной Кореей.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден не подтвердил информацию о переговорах между Вашингтоном и Сеулом по поводу совместных ядерных учений.
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