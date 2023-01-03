Донецк, 3 января, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, сообщили 3 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:23 (совпадает с мск) — н. п. Александрополь — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:25 из Курахово киевские каратели обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.