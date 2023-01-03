Москва, 3 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. В 2023 году сеть наземного метро Москвы вырастет вдвое благодаря строительству диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Уже в 2023 году сеть наземного метро вырастет вдвое», — написал градоначальник.

Он также напомнил, что в 2022 году в столице завершили реконструкцию либо построили заново девять пригородных вокзалов.

Таким образом, подчеркнул Собянин, к концу 2023 года будет сформирован основной каркас наземного метро Москвы.

Ранее Собянин сообщил о завершении строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Как уточнил градоначальник, в настоящий момент ведутся пусконаладочные работы, а в течение 2023 года БКЛ введут в эксплуатацию.