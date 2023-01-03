Москва, 3 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Льготную ипотечную программу для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей со ставкой не более 2% годовых утвердило правительство РФ. Об этом 3 января сообщила пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

«Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить ипотеку по ставке не более 2% годовых можно на приобретение и строительство жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита составит 6 млн руб., первоначальный взнос — не менее 10%.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в первое время массовой выдачи льготных кредитов не будет, но востребованность ипотечных программ будет расти в связи с тем, что есть интерес у местных застройщиков.