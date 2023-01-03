Киев, 3 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Австралийскую аферистку Эмесе Файк подозревают в присвоении медикаментов на сумму $2,5 млн и пожертвований, предназначавшихся для наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом пишет Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным издания, 30-летняя Файк покинула Австралию из-за обвинений в крупном мошенничестве. Позднее в Португалии она обокрала своего домовладельца и бойфренда, после чего отправилась на Украину и подписала договор с украинским министерством обороны.

Файк стала директором по связям с общественностью «Иностранного легиона», её знали под позывным Сойка-пересмешница. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает её в краже денег у легиона и связях с российской разведкой.

Так, из-за Файк «исчезла» партия медикаментов стоимостью $2,5 млн, предназначенная для участников боёв. Груз, включавший в том числе обезболивающие препараты, прибыл на склад в Киеве, но так и не попал на линию фронта. Кроме того, иностранка отвечала за сбор пожертвований.

Файк все обвинения отрицает.

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