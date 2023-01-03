Пекин, 3 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Нефтегазовая компания Китая PetroChina в 2022 году добыла рекордное количество топлива (65 млн тонн нефти и газа) в нефтяном эквиваленте на Чанцинском месторождении. Об этом 3 января сообщает агентство Xinhua.

Gazprom.ru Добыча газа

По информации агентства, в 2022 году добыча газа и нефти на этом месторождении выросла на 2,57 млн тонн в сравнении с 2021 годом.

Напомним, что Чанцинское месторождение находится на севере Китая и является крупнейшим в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что добыча сланцевого газа на месторождении Фулин в Китае достигла рекорда.

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