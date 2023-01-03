Москва, 3 января, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге лейтенанта Валерия Гурова, который тот совершил в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, мотострелковая рота лейтенанта освобождала один из населенных пунктов. Наступая на вражеские позиции, российские военные продвигались на запад. Под командованием Гурова бойцы успешно прорвали оборонительный рубеж и нанесли противнику значительный урон. Рота захватила плацдарм и подавила огневые средства боевиков ВСУ.

В ведомстве подчеркнули, что стремительное продвижение подразделения позволило быстро освободить поселение и закрепиться в нем основным силам РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике за сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ.

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