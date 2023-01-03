Москва, 3 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Прошедший год подтвердил прочность отношений между Москвой и Ашхабадом и продемонстрировал впечатляющую динамику российско-туркменского взаимодействия. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем поздравлении, направленном спикеру верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Нового года.

Special.goverment.ru Дмитрий Медведев

«Прошедший год подтвердил прочность отношений России и Туркменистана, основанных на доверии, взаимном уважении и учете интересов друг друга», — сказано в поздравлении Медведева.

Он также отметил, что впечатляющей осталась динамика двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Помимо этого, Медведев заверил, что сотрудничество между Москвой и Ашхабадом в ближайшее время будет играть важную роль в решении международных и региональных вопросов.

Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что туркмено-российское сотрудничество успешно развивается по всем направлениям. Он также добавил, что Туркмения придаёт большое значение укреплению отношений с Россией.