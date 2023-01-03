Оренбург, 3 января, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Водитель грузовика, вывозившего снег в Оренбурге, заснул за рулем и снес несколько припаркованных автомобилей. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Грузовик, нагруженный снегом

«Сотрудниками Госавтоинспекции Оренбурга предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля после ночной уборки снега уснул за рулем автомобиля и допустил столкновение с припаркованными автомобилями», — говорится в сообщении.

Повреждения получили девять транспортных средств. В настоящее время представители органов правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего.

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