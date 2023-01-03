Брянск, 3 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Российские таможенники пресекли попытку вывоза через государственную границу трёхмесячного львёнка. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора Львенок

По информации пресс-службы, в Злынковском районе Брянской области сотрудники таможни остановили микроавтобус, в нем на заднем сиденье был обнаружен трехмесячный детеныш льва.

Уточняется, что водитель не смог предоставить документы на зверя. Животное подпадает под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения.

Отмечается, что специалисты передали львёнка на временное содержание в зоопарк Тулы, где для него созданы все условия для комфортного пребывания. По данному факту проводится проверка, пояснили в пресс-службе.