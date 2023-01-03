Луганск, 3 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике за сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ, сообщил 3 января официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава», — цитирует его телеграм-канал ведомства.

Кроме того, были уничтожены один танк, два бронетранспортера, четыре беспилотных летательных аппарата и 11 единиц специальной автомобильной техники.