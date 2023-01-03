Москва, 3 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Подмосковье произошло столкновение электропоезда с легковым автомобилем. Об этом 3 января сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, ЧП произошло на переезде между станциями Ивантеевка и Детская. В результате аварии погибли два человека.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщил в своем телеграм-канале о том, что движения железнодорожного транспорта на ярославском направлении МЖД нет из-за ДТП на переезде. Пока специалисты устраняют последствия ДТП, начинают движение компенсационные автобусы по маршрутам Фрязино — Воронок и Детская — Зеленый Бор.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубе перевернулся пассажирский автобус. Четыре пассажира погибли, ещё 28 пострадали.

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