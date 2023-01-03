Киев, 3 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. В Киеве продолжают аварийно отключать электричество. Об этом 3 января сообщает пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

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По информации пресс-службы, в столице Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киевской области был поврежден объект критической инфраструктуры.

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Об этом: В Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры