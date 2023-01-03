Донецк, 3 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 40 боевиков ВСУ, сообщили 3 января в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Потери в живой силе противника составили более 40 человек», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, были уничтожены один танк Т-64БВ, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БПЛА противника.

Также за сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 368 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм.