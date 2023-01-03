Гавана, 3 января, 2023, 10:04 — ИА Регнум. На Кубе перевернулся пассажирский автобус, четыре пассажира погибли, еще 28 пострадали, сообщает портал Cubadebate.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что автобус перевернулся 2 января около 13:00 по местному времени (21:00 мск) в провинции Гуантанамо. Причины аварии в настоящее время расследуются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Боливии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автобус, перевозивший 47 пассажиров, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии погибли по меньшей мере 11 человек.

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