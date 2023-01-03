Москва, 3 января, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Мошенники могут обходить квартиры в праздничные дни, выдавая себя за сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Магритт Рене. Вор (фрагмент). 1927

Он напомнил, что в выходные дни поквартирных обходов и проверок не бывает. Коммунальщики могут приехать к гражданам только в случае аварийных ситуаций, при этом обязательно согласовывают время приезда.

«Поэтому ещё раз призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это — мошенники», — подчеркнул Бирюков.

По словам заммэра, злоумышленники часто приходят к пожилым людям, пенсионерам, предлагают им заменить счётчики или проверить газовые плиты. При этом они навязывают покупку дорогостоящего оборудования, эксплуатировать которое может быть опасно.

Он также напомнил, что коммунальщики заранее предупреждают жильцов о проверках, размещая объявления в подъездах или на сайтах инженерных компаний.

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