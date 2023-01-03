Нью-Йорк, США, 3 января, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Внедорожник пробил витрину ресторана в центре Нью-Йорка, пострадали 18 человек. Об этом сообщает New York Daily News.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Причиной инцидента в районе Манхэттен стала ссора на заправочной станции с участием водителей Mercedes и Audi. Водитель Audi, на скорости выезжая с парковки, столкнулся с внедорожником Toyota Rav 4.

От удара внедорожник вылетел на тротуар и пробил витрину гриль-бара Inwood. Люди, находившиеся внутри, получили травмы, в том числе порезы осколками стекла.

«Я потерял управление. У меня был свет, а он приехал с заправки. Когда он ударил меня, я вылетел на тротуар», — рассказал водитель внедорожника.

В числе пострадавших — дети семи и десяти лет. Десятилетний ребёнок получил перелом ноги. Всех пострадавших доставили в больницы, их жизни вне опасности.

Водители Mercedes и Audi скрылись с места происшествия. Полиция расследует инцидент.