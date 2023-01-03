Донецк, 3 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 3 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:05 (совпадает с мск) — н. п. Тоненькое — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны киевских боевиков погиб один мирный житель, еще двое получили ранения.

Читайте также: В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель