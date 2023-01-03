Болельщики США переживают за футболиста, попавшего в реанимацию с поля
В США врачи спасают футболиста, чьё сердце остановилось во время матча
Цинциннати, США, 3 января, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Футболист американского клуба «Баффало» Дамар Хэмлин находится в критическом состоянии после инцидента, произошедшего 3 января во время матча с «Цинциннати».
После столкновения с игроком из «Цинциннати» 24-летний Хэмлин потерял сознание. Выбежавшие на поле врачи провели сердечно-легочную реанимацию, затем футболиста доставили в медицинский центр. Медики оценивают его состояние как критическое.
«Баффало» входит в Национальную футбольную лигу (NFL), для Хэмлина это второй сезон в NFL. Игру прервали при счёте 7:3 в пользу «Цинциннати».
Спортсмены, общественные деятели и болельщики выражают в социальных сетях поддержку Хэмлину. Некоторые болельщики собрались возле больницы, где находится спортсмен, чтобы помолиться за него.