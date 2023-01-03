Анкара, 3 января, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Пролив Дарданеллы вновь закрыли для движения судов из-за сильного тумана, сообщила служба по осуществлению безопасного прохода судов в проливе.

Nerval Дарданеллы

«Пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости», — сообщили в службе.

Напомним, судоходство в проливе Дарданеллы было приостановлено 1 января из-за сильного тумана, на следующий день оно было возобновлено.

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