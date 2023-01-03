Удар по боевикам ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского ТВ
Москва, 3 января, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Момент удара по пункту временной дислокации ВСУ на подконтрольной Киеву территории ДНР попал в прямой эфир французского телеканала ТМС. Журналист вёл репортаж из города Дружковка вечером 2 января.
Цитата из: Удар по боевикам ВСУ в Дружковке. ДНР. Россия. 2023
Удар по боевикам ВСУ в Дружковке
Репортёр находился недалеко от Ледового дворца в Дружковке и по видеосвязи рассказывал зрителям в студии о конфликте на Украине. В этот момент за его спиной произошёл взрыв, судя по всему, в здание попала ракета.
Эти кадры распространяются по Сети, кроме того, телеграм-каналы публикуют видео сильного пожара на объекте. Видео с пожаром размещено, в частности, в телеграм-канале «Неофициальный Безсонов Z».
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