Пригожин: ВСУ создали в Артёмовске «пятьсот линий обороны»
Продвижение российских войск в Артёмовске осложняется сотнями линий обороны ВСУ, заявил Пригожин
Москва, 3 января, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Артёмовске (украинское название — Бахмут) боевиками ВСУ создано «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение идет с большим трудом. Об этом рассказал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин отметил, что после взятия очередного дома нельзя говорить, что оборона ВСУ прорвана, поскольку за этим домом еще новая оборона, и не одна.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в полицию с просьбой проверить морг в Луганске из-за задержки выдачи тел погибших в ходе спецоперации бойцов. Пригожин сообщил, что люди, которые должны выдавать документы на погибших, «отдыхают уже с начала войны».
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что вооруженные силы Украины потеряли тысячи военных в попытках удержать Артемовск. В связи с потерей многих опытных бойцов ВСУ вынуждены отправлять на боевые позиции новобранцев, не прошедших и месяца боевой подготовки.
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