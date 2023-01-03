Москва, 3 января, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Артёмовске (украинское название — Бахмут) боевиками ВСУ создано «пятьсот линий обороны», поэтому продвижение идет с большим трудом. Об этом рассказал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Артёмовск — это крепость в каждом доме. За каждый дом ребята бодаются, иногда не один день. Иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли», — сказал он РИА Новости.

Пригожин отметил, что после взятия очередного дома нельзя говорить, что оборона ВСУ прорвана, поскольку за этим домом еще новая оборона, и не одна.

«И таких линий обороны сколько в Артёмовске? Если сказать 500 — наверное, не ошибемся. Каждые 10 метров — рубеж обороны», — добавил создатель ЧВК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в полицию с просьбой проверить морг в Луганске из-за задержки выдачи тел погибших в ходе спецоперации бойцов. Пригожин сообщил, что люди, которые должны выдавать документы на погибших, «отдыхают уже с начала войны».

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что вооруженные силы Украины потеряли тысячи военных в попытках удержать Артемовск. В связи с потерей многих опытных бойцов ВСУ вынуждены отправлять на боевые позиции новобранцев, не прошедших и месяца боевой подготовки.

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