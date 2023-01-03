Пригожин попросил МВД проверить луганский морг на халатность
Пригожин обратился в МВД из-за задержки выдачи тел бойцов «Вагнера» в луганском морге
Москва, 3 января, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в полицию с просьбой проверить морг в Луганске из-за задержки выдачи тел погибших в ходе спецоперации бойцов. Об этом Пригожин написал в телеграм-канале.
Пригожин сообщил, что люди, которые должны выдавать документы на погибших, «отдыхают уже с начала войны».
В связи с этим основатель ЧВК «Вагнер» написал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности при работе с погибшими со стороны работников луганского морга.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пригожин упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за нежелание встречаться с ним в Артёмовске (украинское название — Бахмут) и побег в США. Он попросил предупредить американского президента Джо Байдена о своём приезде: «Скажите Джозефу, чтобы встречал».
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