Москва, 3 января, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в полицию с просьбой проверить морг в Луганске из-за задержки выдачи тел погибших в ходе спецоперации бойцов. Об этом Пригожин написал в телеграм-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Евгений Пригожин

Пригожин сообщил, что люди, которые должны выдавать документы на погибших, «отдыхают уже с начала войны».

«Для многих из них убитый боец — это неодушевлённая вещь в пластиковом мешке, поэтому в луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием», — сказал Пригожин, добавив, что документы о смерти «выписывают по три-четыре месяца».

В связи с этим основатель ЧВК «Вагнер» написал заявление в МВД с просьбой провести проверку возможных фактов саботажа и халатности при работе с погибшими со стороны работников луганского морга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пригожин упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за нежелание встречаться с ним в Артёмовске (украинское название — Бахмут) и побег в США. Он попросил предупредить американского президента Джо Байдена о своём приезде: «Скажите Джозефу, чтобы встречал».

Читайте также: На кладбище в Краснодарском крае хоронят «вагнеровцев» по их завещанию