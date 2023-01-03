Донецк, 3 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны киевских боевиков погиб один мирный житель, сообщили 3 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«За минувшие сутки, с 08:00 2 января до 08:00 3 января, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что еще двое человек были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 70 атак на Донецкую Народную Республику со стороны ВСУ за сутки насчитали в СЦКК. Всего было выпущено 368 единиц боеприпасов.