Самара, 3 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о дате проведения памятных мероприятий по погибшим российским бойцам от удара ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь.

Телеграм-канал ДНР Онлайн Последствия обстрела боевиками ВСУ Макеевки

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«3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани пройдут мероприятия в память о погибших мобилизованных», — написал в своём телеграм-канале Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела здания ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики, в котором находились российские военные, погибли военнослужащие из Самарской области.