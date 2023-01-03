Пригожин рассказал, когда в России почтят память погибших в Макеевке
Пригожин рассказал, когда в России почтят память погибших в Макеевке военнослужащих
Самара, 3 января, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о дате проведения памятных мероприятий по погибшим российским бойцам от удара ВСУ по Макеевке в новогоднюю ночь.
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Последствия обстрела боевиками ВСУ Макеевки
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«3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани пройдут мероприятия в память о погибших мобилизованных», — написал в своём телеграм-канале Пригожин.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела здания ПТУ в Макеевке Донецкой Народной Республики, в котором находились российские военные, погибли военнослужащие из Самарской области.