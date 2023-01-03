Москва, 3 января, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Курс доллара на Московской бирже 3 января достиг 71,8 рубля, евро — 75,23 рубля. Стоимость валюты возросла в сравнении со 2 января на 1,9 и 1,01 рубля соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Читайте также: Рублю предрекли укрепление на фоне снижения спроса на иностранную валюту

При этом юань в России дешевеет. Так, за сутки его стоимость снизилась до 9,9 рубля, на одну копейку.

На закрытии торгов 2 января доллар стоил почти 70 рублей, евро — 74 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос импортёров на валюту скоро снизится, и рубль укрепится по отношению к доллару, евро и юаню, ранее высказал мнение ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.