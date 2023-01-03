Владивосток, 3 января, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Пожар в одной из квартир многоэтажного дома в столице Приморского края стал причиной эвакуации 65 человек. Возгорание началось на втором этаже, пожарные прибыли по вызову через восемь минут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Якутии Пожар

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В том числе 32 человека были спасены усилиями газодымозащитной службы. Людей выводили через густой дым, в том числе были эвакуированы восемь детей.

Квартира, в которой начался пожар, выгорела полностью. Никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства пожара, оценивается ущерб.

«Звеньями газодымозащитной службы из задымленного подъезда, при помощи спасательных устройств, было спасено 32 человека, в том числе 8 детей. Пожарными также было эвакуировано 33 человека», — отметили в МЧС.

К ликвидации возгорания и спасению людей были привлечены 47 пожарных.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за первые сутки нового года произошло 955 пожаров, большинство из них — в жилых домах. По информации Федерального центра медицины катастроф, пострадали 230 человек, в том числе 19 детей, погибли 56 человек.