Казань, 3 января, 2023, 07:20 — ИА Регнум. В первый день нового года в Татарстане отец задушил своего семилетнего сына металлическим тросом. Возбуждено уголовное дело.

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По информации местных СМИ, мужчина, работая по хозяйству во дворе дома супруги, накинул на шею мальчику металлический трос от электрической лебедки и задушил.

Отмечается, что супруги были в процессе развода и мужчина жил отдельно. Ребёнок пригласил отца вместе отметить Новый год.

По неподтверждённым данным, у мужчины был диагноз «шизофрения».

1 января отец убил сына во дворе, потом зашёл в дом, сказал супруге и её родственникам о жестокой расправе над мальчиком. Они и обнаружили тело ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемая в убийстве троих детей женщина в Екатеринбурге призналась в приёме наркотических средств.