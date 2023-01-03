Пекин, 3 января, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Восторженные отклики на русский самовар опубликовали в Китае. Издание «Хуаньцю шибао» назвало самовар символом семейного уюта.

Дарья Драй ИА REGNUM Самовар

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«Это настоящий центр притяжения семьи. Прекрасный образ самовара отражен не только в национальной русской культуре. Во французском дубляже диснеевского анимационного фильма «Красавица и чудовище» есть «Мадам Самовар». Это искренний и заботливый женский персонаж. Именно для того, чтобы подчеркнуть семейное значение этого персонажа, французский переводчик использовал слово «самовар»», — говорится в статье.

Автор также отмечает, что самовар является символом семейного уюта? и приводит выдержки из романа «Подросток» Фёдора Достоевского, где говорится, что «самовар есть самая необходимая русская вещь».

Китайское издание также напомнило, что технологии приготовления чая и дизайна самоваров в России развивались в XIX веке и в начале XX века.

«В то время некоторые самовары признавались шедеврами инженерной мысли и художественного дизайна», — отметило «Хуаньцю шибао».

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 кузнецов — участников фестиваля «Торжество металла» — отлили скульптуру самовара для Тулы. Изделие было представлено в мае 2022 года.