Токио, 3 января, 2023, 06:59 — ИА Регнум. В японском государственном институте естественных наук (RIKEN) совместно с экспертами компании Fujitsu к 2025 году намерены реализовать проект интеграции возможностей квантовых вычислений в суперкомпьютер «Фугаку». По мнению учёных, он позволит делать сложнейшие вычисления для разработки новых медикаментов, материалов, а также совершить прорыв и в других высокотехнологичных отраслях. Об этом сообщило издание Ni kei

FMNLab Квантовый компьютер

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Отмечается, что квантовые компьютеры могут производить вычисления в 100 млн раз быстрее, чем обычные суперкомпьютеры, однако нынешние квантокомпьютеры требуют очень мощных систем охлаждения, а потому к работе есть нарекания.

RIKEN планирует соединить создаваемый квантовый компьютер и второй самый быстрый в мире суперкомпьютер «Фугаку». Модель будет проводить основную часть вычислений, а «Фугаку» — анализ для поиска необходимого решения. Первый японский квантовый компьютер, как ожидается, будет создан в городе Вако недалеко от Токио к концу марта.

За гибридным подходом большое будущее, считают специалисты. По оценкам Boston Consulting Group, к 2040 году квантовые вычисления будут приносить доходы в 850 млрд долларов ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения новых мер экспортного контроля, которые ограничат доступ Китая к некоторым из самых передовых компьютерных технологий.