Курильск, Сахалинская область, 3 января, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 3 января утром у Курил, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 128 км юго-западнее курильского острова Симушир. Очаг уходил на глубину 71 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали сейсмологи в американском штате Калифорния.