Сеул, 3 января, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден был вынужден сказать «нет», отвечая на вопрос журналистов о привлечении ядерных средств к совместным учениям с Республикой Корея. Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Юн Сок Еля Ким Ын Хе, сообщило издание Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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«Когда журналист Reuters спросил его прямо, идут ли обсуждения совместных ядерных учений, президенту Байдену очевидно пришлось сказать «нет», поскольку совместные ядерные учения — термин, который используется в отношении ядерных стран», — отметила она.

Кым Ын Хе подтвердила, что Сеул и Вашингтон продолжают переговоры о совместном ответе Северной Корее на ядерную программу страны. Предпринимаемые меры будут касаться «операций американских ядерных средств», также отметили в офисе президента Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден не подтвердил информацию о переговорах между США и Республикой Корея по поводу совместных ядерных учений. Он опроверг сведения о переговорах между странами о намерении сотрудничать с использованием ядерных средств ради «эффективного расширенного сдерживания», о котором ранее заявлял лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль.