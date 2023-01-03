В Южной Корее снова подтвердили намерение проводить ядерные учения с США
Байдену пришлось сказать «нет»: в Сеуле прокомментировали слова президента США о ядерных учениях
Сеул, 3 января, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден был вынужден сказать «нет», отвечая на вопрос журналистов о привлечении ядерных средств к совместным учениям с Республикой Корея. Об этом заявила пресс-секретарь президента страны Юн Сок Еля Ким Ын Хе, сообщило издание Yonhap.
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Кым Ын Хе подтвердила, что Сеул и Вашингтон продолжают переговоры о совместном ответе Северной Корее на ядерную программу страны. Предпринимаемые меры будут касаться «операций американских ядерных средств», также отметили в офисе президента Южной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден не подтвердил информацию о переговорах между США и Республикой Корея по поводу совместных ядерных учений. Он опроверг сведения о переговорах между странами о намерении сотрудничать с использованием ядерных средств ради «эффективного расширенного сдерживания», о котором ранее заявлял лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль.