Донецк, 3 января, 2023, 06:21 — ИА Регнум. Снаряды 155-миллиметрового калибра, поставляемые Украине НАТО, были отправлены ВСУ в сторону Горловки в Донецкой Народной Республике. Всего выпущено три боеприпаса, сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

(сс) geralt Снаряд

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«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Дружба — Горловка (Калининский район). Выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Атака была в 01:05 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 70 атак на Донецкую Народную Республику со стороны ВСУ за сутки насчитали в СЦКК. Всего было выпущено 368 единиц боеприпасов.