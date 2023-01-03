Москва, 3 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Минобороны РФ 3 января опубликовало кадры боевой работы расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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На одном из направлений в зоне проведения СВО в ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа батареи самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по скоплению живой силы и техники киевских боевиков.

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«Залпом, триста, тридцать, три! В ходе боя артиллерийским огнём уничтожены БМП противника и большегрузные колесные автомобили с личным составом», — сообщает Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе вечером 2 января сработала система ПВО.