Киев, 3 января, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Французский наёмник Максим Броншэн, вставший на строну укронацистов и потерявший ногу, пожаловался в беседе с TF1 INFO, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.

Минобороны России СВО

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32-летний Броншэн добровольно отправился воевать против России, подорвался в лесу на мине и остался без левой ноги.

По словам боевика, посольство Франции на Украине не поддержало его после того, как он получил ранение. Он заявил, что Франция выделяет Украине много техники и денег, «но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте».

Отмечается, что по французскому Уголовному кодексу Броншэн является наёмником, ему грозит пять лет тюремного заключения, а также штраф в размере 75 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, освобождённый в рамках обмена и снова отправившийся воевать на Украину британский наёмник Шон Пиннер записал и выложил в интернет видео, как он и другие украинские боевики «шли атаковать окоп с пятью-десятью русскими».